Riccardo Muti, 26/3 seconda tappa a Napoli con la Cherubini

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - È Napoli la seconda tappa della tournée di Riccardo Muti con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, organizzata da Ravenna Festival: il concerto registrato al Teatro Mercadante sarà in streaming gratuito dalle ore 20 di venerdì 26 marzo su ravennafestival.live https://www.ravennafestival.live/, ansa.it http://ansa.it , cultura.regione.campania.it http://cultura.regione.campania.it e sul sito ufficiale del Campania Teatro Festival https://bit.ly/3syMVjv, di cui l'evento rappresenta un'anteprima all'edizione 2021.

Il ritorno del Maestro nella sua città natale si è compiuto sotto il doppio segno dell'attenzione per le nuove generazioni - in prima fila digitale l'Orchestra dei giovani di Scampia che venerdì scorso, nell'ambito del progetto "Musica libera tutti", hanno assistito in diretta alla prova generale - e della celebrazione della grande eredità musicale e culturale della Scuola Napoletana. Il concerto si apre infatti con la Sinfonia spagnola da I due Figaro di Mercadante; è invece la Sinfonia n.

9 di Schubert, detta "Grande", a completare il programma.

In collaborazione con RMMUSIC, l'evento rimarrà disponibile per trenta giorni a partire dalla prima trasmissione.

Domenica 28 si apre invece lo streaming del concerto al Teatro Massimo di Palermo, terza e ultima tappa di questa tournée italiana che contribuisce a riaprire, almeno virtualmente, le porte dei teatri italiani. (ANSA).