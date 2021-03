M5s: il 14 aprile Consiglio Camera esamina stop espulsioni

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - E' stata fissata per il 14 aprile la riunione del Consiglio di Giurisdizione della Camera per esaminare le istanze cautelari presentate dai deputati espulsi dal gruppo M5s, per non aver votato la fiducia al governo Draghi. Si tratta di Rosa Alba Testamento, Leda Volpi, Giovanni Russo, Alessio Villarosa e Rosa Menga. Il collegio giudicante sarà composto dal presidente Alberto Losacco (Pd), Silvia Covolo (Lega) componente effettiva dell'organismo e dal sostituto Pietro Pittalis (Fi), avendo l'altra componente effettiva, Stefania Ascari, chiesto di astenersi dal giudizio essendo iscritta al M5s. (ANSA).