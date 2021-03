Cremlino, pronti a un incontro con la Nato ma sia paritario

(ANSA) - MOSCA, 25 MAR - Mosca è pronta a tenere un incontro Russia-Nato a condizione di avere un "dialogo sostanziale e paritario" ma finora l'Occidente non ha presentato questa iniziativa. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. "Mosca è pronta per un dialogo equo, rispettoso e sostanziale. Finora non ci sono state tali iniziative da parte dei nostri colleghi", ha detto il portavoce del Cremlino commentando l'osservazione del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sul fatto che la Russia stia ignorando le richieste di tenere incontri. (ANSA).