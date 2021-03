Covid: Draghi, ricerca dà via uscita con velocità mai vista

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Con una sforzo di condivisione e una velocità senza precedenti la ricerca scientifica e clinica ci hanno indicato una strada per uscire dalla pandemia". Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un videomessaggio indirizzato alla Fondazione Veronesi, in occasione della Cerimonia di premiazione dei 133 ricercatori sostenuti. (ANSA).