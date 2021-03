Allarme bomba, evacuato il parlamento olandese all'Aja

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Gran parte degli uffici del parlamento olandese all'Aja sono stati evacuati in seguito ad un allarme bomba. Lo ha reso noto la polizia, come riferiscono i media internazionali. E' stata chiusa anche la piazza antistante l'edificio. L'allarme è scattato alle 17.30.

"Il Binnenhof (il complesso che ospita il parlamento) è attualmente in fase di evacuazione. Stiamo indagando dopo la minaccia di una bomba", ha scritto un portavoce della polizia sui social media. Nell'operazione sono stati coinvolti ufficiali della polizia e del Marechaussee, un ramo delle forze armate che aiuta a mettere in sicurezza il Parlamento. E' stata chiusa la celebre piazza di Het Plein, ad est del complesso. (ANSA).