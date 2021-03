Prince, le ceneri in mostra a 5 anni dalla morte

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAR - Il 21 aprile del 2016 moriva per un'overdose accidentale uno degli artisti più amati al mondo, Prince. In occasione del quinto anniversario della scomparsa genio di Minneapolis, Paisley Park, il fortino abitazione/studio musicale dove abitava in Minnesota, sarà aperto gratuitamente per chiunque voglia rendergli omaggio.

Sarà anche mostrata al pubblico un'urna con le sue ceneri. Il contenitore ha la forma di Paisley Park e il simbolo di Prince (The Symbol, approssimativamente trascritto come 'O{+>').

Precedentemente , su richiesta della famiglia, l'urna era spostata in un luogo non visibile al pubblico.

Solo 1400 persone potranno prenotare la visita. Saranno disponibili 70 slot di mezz'ora ognuno e con un massimo di venti persone. (ANSA).