M5S: Trizzino lascia gruppo Camera, va al Misto

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Giorgio Trizzino lascia il gruppo parlamentare del M5S alla Camera e passa al Misto. Lo si apprende da fonti parlamentari di maggioranza. Lo dovevo a me stesso", ha spiegato Trizzino motivando la propria decisione.

Per il momento il deputato non si iscrive ad alcuna delle componenti del gruppo Misto (ANSA).