Vaccini: valutazione Regioni su target settimanali

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Valutazioni settimanali sul raggiungimento dei target previsti per le Regioni in merito alla quantità di somministrazioni rispetto alle dosi ricevute. E' questa - a quanto si apprende - l'intenzione del Governo in merito al prosieguo del Piano vaccini affinché si possa omogeneizzare la campagna. Nel caso di Regioni rimaste indietro con gli obiettivi, verrà offerto dalla struttura nazionale il supporto ai territori con modalità mirate a seconda delle necessità: dalla piattaforma nazionale di Poste sulle prenotazioni all'invio di personale o l'allestimento di strutture. (ANSA).