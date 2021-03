Turchia: Erdogan verso un rimpasto di governo

(ANSA) - ISTANBUL, 23 MAR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è intenzionato a rinnovare la composizione del suo esecutivo dopo il congresso di domani del suo Akp, nel quale verrà eletto un nuovo direttivo. Lo ha anticipato il vicesegretario del partito, Mahir Unal.

Il capo dello Stato "deciderà una nuova organizzazione per il 2023", centenario della Repubblica e anno in cui sono previste le prossime elezioni, "non solo per il partito ma ance per la sua squadra. Lo vedremo nei prossimi giorni", ha detto Unal, confermando le indiscrezioni che circolano da giorni nei corridoi di Ankara, anche alla luce dei recenti cambiamenti in alcuni posti chiave come la guida della Banca centrale. In un'intervista a Ntv, Unal ha anche sottolineato che ci sarà una riorganizzazione delle strutture interne dell'Akp. (ANSA).