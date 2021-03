Governo: Meloni, non spegni incendio con chi lo ha acceso

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Un uomo da solo non fa la differenza: hanno chiamato Draghi per spegnere l'incendio, ma non puoi farlo con chi ha provocato l'incendio". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della prima puntata del Maurizio Costanzo show, in onda domani in seconda serata su Canale 5. (ANSA).