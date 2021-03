A.Mittal: Invitalia,noi pronti per Ilva,nessuna inadempienza

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Invitalia è in attesa che il ministero dell'Economia autorizzi il contributo di 400 milioni di euro da investire in AmInvestco e respinge l'accusa di inadempimento da parte di Arcelor Mittal. E' quanto si legge in una lettera inviata da Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia ad Arcelor Mittal. (ANSA).