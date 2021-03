Yemen: Riad propone un cessate il fuoco ai ribelli Houthi

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'Arabia Saudita ha proposto un cessate il fuoco in Yemen ai ribelli Houthi, alleati dell'Iran, che dovrebbe essere attuato con la supervisione dell'Onu per arrivare poi all'apertura di negoziati tra il governo yemenita internazionalmente riconosciuto e gli stessi Houthi. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Riad, Faisal bin Farhan. "Faremo tutto il possibile per mettere la necessaria pressione sugli Houthi perché vengano al tavolo negoziale e depongano le armi, perché riteniamo che la fine dei combattimenti e una soluzione politica siano l'unica strada", ha detto il ministro, citato dalla tv panaraba saudita Al Arabiya. (ANSA).