Ue, su Sputnik porta non è chiusa, dipenderà da circostanze

(ANSA) - BRUXELLES, 22 MAR - Sullo Sputnik V, "non c'è una procedura" per l'inclusione nel portafoglio dei vaccini Ue, "la porta non è chiusa per sempre, dipenderà dalle circostanze". Così il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, insistendo sul fatto che Bruxelles ha firmato contratti con varie case farmaceutiche "per avere i sieri ora" sottolineando l'importanza di avere le dosi previste nel secondo trimestre. Quanto ad alcuni sondaggi che rivelano la diffidenza nei confronti di AstraZeneca, Mamer evidenzia: "è un vaccino importante per le campagne nazionali. Abbiamo firmato un contratto e lo devono attuare". (ANSA).