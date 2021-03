Powell: 'ripresa sembra rafforzarsi, Fed la sosterrà'

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - La ripresa è lungi dall'essere completa e la Fed continuerà a offrire all'economia il sostegno necessario per tutto il tempo necessario. Lo assicura il presidente della Fed, Jerome Powell, al Congresso in base agli estratti del discorso che pronuncerà domani alla commissione servizi finanziari della Camera insieme al segretario al Tesoro, Janet Yellen. "La ripresa si è mossa più velocemente del previsto e sembra rafforzarsi", aggiunge Powell.Le condizioni sul mercato del lavoro sono di recente migliorate ma ci sono ancora milioni di americani in difficoltà. (ANSA).