Gb: Meghan contro Mail on Sunday, tabloid può fare appello

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'edizione domenicale del tabloid britannico Daily Mail, il Mail on Sunday, ha avuto il via libera per ricorrere in appello contro una sentenza che gli imponeva di pubblicare in prima pagina e a pagina 3 una dichiarazione sulla vittoria da parte di Meghan Markle di una causa contro il giornale. Lo riporta la Bbc.

La Duchessa di Sussex aveva citato in giudizio il Mail on Sunday per la pubblicazione di una lettera a suo padre nell'agosto del 2018 e aveva vinto. Un giudice dell'Alta Corte aveva quindi stabilito che il tabloid rendesse pubblica la sua violazione della privacy ai danni della moglie del principe Harry e la pubblicasse per una settimana. Adesso la dichiarazione è in hold in attesa della decisione della Corte d'appello che dovrà avvenire entro il 6 aprile.

Soltanto un mese fa un giudice aveva stabilito che la lettera a Thomas Markle era "personale e privata" e Meghan aveva "una ragionevole aspettativa che il contenuto sarebbe rimasto privato". (ANSA).