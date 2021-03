Abi a Gentiloni, anche la Ue chieda prolungamento moratorie

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Le banche italiane chiedono che anche la Ue, dopo la Bce e la Banca d'Italia, si pronunci a favore del prolungamento delle moratorie bancarie varate per fare fronte alla crisi Covid e che scadono a giugno. La richiesta è stata avanzata, come spiega una nota, dal presidente dell'Abi Antonio Patuelli e dal dg Giovanni Sabatini in un incontro con il Commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni. La decisione, ricorda l'Abi, spetta agli organi della UE, fra cui l'EBA, l'Autorità bancaria che dispone le regole per tutta la UE, sia di area Euro, sia con monete nazionali. Non prolungare tali misure, ribadisce l'Abi, sarebbe "sbagliatissimo". (ANSA).