Papa: razzismo è virus che invece di sparire si nasconde

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 21 MAR - "Il razzismo è un virus che muta facilmente e invece di sparire si nasconde, ma è sempre in agguato. Le espressioni di razzismo rinnovano in noi la vergogna dimostrando che i progressi della società non sono assicurati una volta per sempre". Lo dice il Papa in un tweet in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, aggiungendo gli hashtag #FightRacism #FratelliTutti. (ANSA).