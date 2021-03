Usa-Cina: Kissinger, fare più sforzi per la cooperazione

(ANSA) - PECHINO, 20 MAR - L'importanza delle relazioni tra Stati Uniti e Cina richiederebbe a entrambe le parti di compiere "sforzi sempre più intensi" per lavorare insieme, "ricreare una fiducia reciproca" al fine, pur tra le differenze dei rispettivi sistemi e le diversità storiche e culturali, di promuovere "la pace e la prosperità del mondo".

L'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, l'architetto dell'avvio delle relazioni tra i due Paesi, ha lanciato un appello alla cooperazione aprendo i lavori del China Development Forum 2021 in corso a Pechino con un video messaggio registrato prima del vertice teso di giovedì e venerdì tra Usa e Cina in Alaska tra i capi delle due diplomazie. "In 50 anni - ha aggiunto Kissinger, 97 anni - i rapporti si sono sviluppati positivamente sulla base della cooperazione".

Kissinger ha poi ribadito che "sullo sfondo della tecnologia moderna, delle comunicazioni globali e della globalizzazione economica, Usa e Cina devono compiere più sforzi che mai per cooperare". (ANSA).