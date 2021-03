Ue:fonti FdI a Orban,Ecr casa conservatori,non si scioglie

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Per noi non c'è nulla di nuovo. Ecr è la casa dei conservatori europei, una famiglia politica che non si scioglie. Non abbiamo bisogno noi di cambiare una casa che abbiamo già.

Così fonti di Fratelli d'Italia commentano l'annuncio di Viktor Orban di voler creare un nuovo partito nazionalista europeo con il leader della Lega Matteo Salvini ed il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. (ANSA).