Salvini, partito con Orban? Mi sto occupando di vaccini

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Io mi sto occupando molto più concretamente di vaccini e di rimborsi alle imprese italiane, di quello che accadrà in Europa ne parleremo più avanti". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti all'uscita del ministero dello Sviluppo economico, dopo che il premier ungherese Viktor Orban ha annunciato l'intenzione di incontrare Salvini ed il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, per discutere la creazione di un nuovo partito nazionalista. "La mia urgenza sono i vaccini, la salute e i rimborsi per gli italiani, non altro", risponde alla domanda se ci saranno a breve incontri. (ANSA).