Report Onu su felicità:A.Illy, Italia reagisce in difficoltà

(ANSA) - TRIESTE, 19 MAR - "Nell'arco di cinque anni l'Italia è passata dal 50/o al 25/o posto, quindi qualcosa di profondo sta accadendo. Io penso che forse ci sia una nuova consapevolezza degli italiani, anche a causa della crisi, poiché gli italiani esprimono più solidarietà tra loro nei momenti di difficoltà". E' l'analisi fatta all'ANSA dall'industriale Andrea Illy del World Happiness Report, l'indice dei Paesi più felici del mondo, in cui l'Italia, nonostante le terribili conseguenze della pandemia, ha scalato altre tre posizioni nella classifica salendo dal 28/o al 25/o posto e, appunto, in cinque anni ha dimezzato la distanza dal primo posto. La Fondazione Ernesto Illy e la illycaffè sono tra i sostenitori del Report, frutto di uno studio annuale della United Nations Sustainable Development Solutions Network, presieduta dall'economista e saggista statunitense Jeffrey Sachs.

Andrea Illy ha ricordato che già in un suo libro pubblicato pochi anni fa sottolineava il "comportamento spiccatamente individualistico del popolo italiano che non riesce a far squadra, creando problemi in organizzazioni complesse come la pubblica amministrazione e anche le imprese private, rispetto all'efficacia nell'affrontare i problemi della vita quotidiana in altri popoli che, con l'altruismo riescono ad avere più attitudine collaborativa". Ma, indica Illy, "dicevo anche che l'altruismo altro non è che che una forma diversa di egoismo. In Italia nelle profonde crisi viene fuori la solidarietà e il Paese fa uno scatto incredibile". (ANSA).