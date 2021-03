Cisgiordania:Wafa, palestinese ucciso in scontri con Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 19 MAR - Un palestinese è stato ucciso oggi in scontri con l'esercito israeliano a Beit Dajan nei pressi di Nablus in Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa secondo cui l'uomo - Atef Yousef Hanaisheh, 45 anni - è stato colpito alla testa da un proiettile. Si tratta del muezzin di una moschea.

L'esercito israeliano non ha ancora fornito la sua versione.

(ANSA).