Attacco con un drone, incendio in una raffineria saudita

(ANSA) - RIAD, 19 MAR - Un raffineria di petrolio in Arabia Saudita è stata oggetto di un attacco con un drone, che ha provocato un incendio nell'impianto, nei pressi della capitale Riad. Lo ha reso noto il governo saudita. I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato l'attacco, secondo il ministero dell'Energia saudita.

L'attacco ha provocato un incendio, che comunque "è sotto controllo", è stato aggiunto in una nota. Non sono state riportate vittime e le forniture di petrolio non sono state interrotte.

I ribelli filo-iraniani, che combattono contro i sauditi in Yemen, hanno affermato di aver preso di mira il gigante energetico Saudi Aramco a Riyadh con sei droni.

Ci sono già stati diversi attacchi con droni agli impianti sauditi, attribuiti ai ribelli yemeniti filo-iraniani. (ANSA).