Vaccini: Solinas, pronti a stanziare fondi per acquisto

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAR - "Siamo pronti a investire i fondi della Regione per acquistare i vaccini e immunizzare da subito tutti i sardi". Lo ha dichiarato il governatore della Sardegna Christian Solinas a margine delle celebrazioni in ricordo delle vittime del Covid. Pronti a investire risorse regionali "purché le procedure di acquisto siano seguite dal commissario". Il problema secondo Solinas è l'approvvigionamento delle dosi: "Noi al generale Figliuolo diremo: fateci avere le dosi, e noi siamo in grado di mettere in campo tutto ciò che serve per vaccinare la popolazione: se ce li mandano siamo in grado di somministrarli a tutti prima dell'estate". (ANSA).