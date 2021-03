Sting, connessioni e curiosità nei miei Duets

(di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Cantare è una cosa molto intima, ma puoi farlo anche a distanza, il che ovviamente in questi tempi è una cosa utile. Ma comunque dobbiamo connetterci e penso che la musica sia uno dei modi migliori per connettersi". Lo dice Sting parlando del nuovo album "Duets", in uscita il 19 marzo, una raccolta delle più celebri "connessioni" e collaborazioni collezionate nella sua lunga carriera, Mary J. Blige a Herbie Hancock, da Eric Clapton ad Annie Lennox, da Charles Aznavour a Melody Gardot, da Maitre Gims a Shaggy. Fino a September - canzone nata durante la pandemia quando si guardava a settembre "come momento in cui tutto sarebbe finito, con la pioggia sarebbe arrivata a lavare via tutto" - frutto della grande amicizia e del sodalizio artistico con Zucchero.

"Ho guardato indietro al mio lavoro negli ultimi 20-30 anni - spiega l'artista - e ho trovato alcuni duetti che avevo già fatto, di alcuni mi ero effettivamente dimenticato. Almeno avevo dimenticato come suonavano e sono rimasto sbalordito da quante di queste grandi canzoni c'erano, grandi duetti, e ho pensato: 'Non sarebbe fantastico metterlo su un disco in questo tempo di separazione dove ci stiamo connettendo?' Quindi Duets - rivela - è nato per caso ma ne sono molto contento, mi ha sorpreso e spero che sorprenda anche gli altri".

"Risentire queste canzoni - riflette Sting - ha fatto riaffiorare davvero molti ricordi. Ad esempio, Charles Aznavour è venuto a casa mia in Inghilterra negli anni '90, credo.

Abbiamo registrato una canzone insieme, stavo persino cantando in francese, e non la ricordavo finché non l'ho sentita. Mi sono ricordato che uomo affascinante era e che icona: che Aznavour sia entrato a casa mia, abbia cenato e cantato con me è stato un grandissimo onore". Ma anche tutti gli altri duetti sono notevoli. "Con un musicista del calibro di Herbie Hancock, abbiamo scelto questa "My Funny Valentine" perché è una delle mie canzoni preferite. È un classico ma è un arrangiamento così insolito, molto libero, di cui sono molto entusiasta. E Mary J.

Blige canta la mia canzone "Whenever I say Your Name", è stato un momento molto emozionante, è una cantante eccezionale e ha portato qualcosa che io non avrei potuto fare da solo". (ANSA).