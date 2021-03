Nancy Pelosi in esclusiva a Che tempo che fa

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - La Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi sarà ospite in esclusiva a "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, domenica 21 marzo alle 20 su Rai3.

Nell'anno in cui si celebra il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, Fabio Fazio intervisterà la prima donna a ricoprire la carica di Speaker della Camera. Nancy Pelosi è il 52° Speaker della Camera ed è entrata nella storia nel 2007, quando è diventata la prima donna a ricoprire la carica. Ora, al suo quarto mandato come Speaker, la Pelosi ha fatto di nuovo la storia riconquistando la carica, al secondo posto nella linea di successione presidenziale, per la prima volta in più di 60 anni. È anche la prima Speaker della Camera italo-americana ed è stata nominata Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2008.

Per 33 anni ha rappresentato San Francisco al Congresso. Ha guidato il Gruppo dei Democratici della Camera per 18 anni, dopo essere stata Capogruppo. È da decenni una voce potente per i diritti civili e i diritti umani in tutto il mondo. Pelosi ha una forte tradizione familiare nel settore pubblico a Baltimora, nel Maryland. Sposata con Paul Pelosi, ha cinque figli e nove nipoti. (ANSA).