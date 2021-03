Francia, lockdown anche a Parigi ma scuole restano aperte

(ANSA) - PARIGI, 18 MAR - Il premier francese, Jean Castex, ha annunciato il terzo lockdown anti-coronavirus, 7 giorni su 7, in 16 dipartimenti della Francia tra cui quelli dell'Ile-de-France, la regione Parigi, a partire da venerdì a mezzanotte. Le nuove disposizioni contro il nemico invisibile dureranno quattro settimane. Le scuole restano aperte. "La progressione dell'epidemia accelera nettamente", ha avvertito il premier, Jean Castex, in conferenza stampa a Parigi, aggiungendo che questa ripresa assomiglia sempre di "più a una terza ondata", in un contesto in cui ci "avviciniamo ai centomila morti". Di qui, la decisione di "frenare massicciamente" il virus. (ANSA).