Fdi:Meloni,siamo casa di chi non crede in questa maggioranza

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "FdI continua a crescere, anche in Parlamento. Dopo l'adesione di Gianluca Vinci diamo il benvenuto a Rachele Silvestri, Massimiliano De Toma e Tiziana Drago. FdI si conferma la casa di chi non crede in questa maggioranza e vuole che siano gli italiani a scegliere da chi farsi governare". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ANSA).