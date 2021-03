Enel: +20% utile netto gruppo 2020, dividendo 0,358 euro

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Enel chiude il 2020 con un risultato netto del gruppo in crescita del 20,1% a 2,61 miliardi di euro "soprattutto - spiega l'azienda - per i maggiori adeguamenti di valore effettuati nel 2019, per il miglioramento della gestione finanziaria e per le minori interessenze di terzi".

Il dividendo complessivo proposto è pari a 0,358 euro per azione (di cui 0,175 euro per azione già corrisposti in acconto a gennaio 2021) in crescita del 9,1%.

"I risultati di Enel per il 2020 evidenziano il forte impegno da parte del gruppo per una crescita sostenibile, come dimostrano gli oltre 10 miliardi di euro investiti durante l'anno," commenta il ceo Francesco Starace. (ANSA).