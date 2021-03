Dl Sostegni: fonti, in arrivo norma su vaccini in farmacia

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Nel decreto Sostegni, atteso domani in Consiglio dei ministri, dovrebbe essere introdotta una norma per consentire la somministrazione di vaccini nelle farmacie. E' quanto emerge dopo la riunione tra il governo e i capigruppo della maggioranza. La norma, come annunciato in commissione dal ministro della Salute Roberto Speranza, dovrebbe permettere ai farmacisti di somministrare le dosi di vaccino dopo un breve corso preparatorio. (ANSA).