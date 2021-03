Usa: il killer di Atlanta è stato formalmente incriminato

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - E' stato formalmente incriminato il presunto killer di Atlanta che ha ucciso otto persone, di cui sei donne asiatiche. Nei confronti di Robert Aaron Long, ventunenne bianco, sono state presentati otto capi d'accusa per omicidio e uno per aggressione aggravata. Long ha dichiarato alla sua polizia che dietro alla sua azione non c'erano motivazioni razziali. (ANSA).