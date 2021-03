Unità Italia:Conte,Paese forte, ogni giorno ci fa innamorare

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Buon compleanno Italia. 160 anni di unità, di storia comune, con radici ancora più antiche. 160 anni di crescita economica, di sviluppo sociale, di arricchimento culturale. 160 anni di gioie, di successi, ma anche di sofferenze, come con la pandemia attuale. Un Paese bellissimo, che attrae il mondo intero, che ogni giorno ci fa innamorare. Una comunità forte e coesa, in cui però c'è ancora tanto da fare per rimuovere le limitazioni che compromettono la pari dignità sociale e che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, sociale e culturale del Paese. W l'Italia! #17marzo".

Lo scrive su Fb l'ex premier Giuseppe Conte. (ANSA).