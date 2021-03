Sardegna bianca: seconde case, semaforo rosso di Solinas

(ANSA) - CAGLIARI, 17 MAR - La Sardegna, unica Regione italiana in zona bianca, ha scelto la linea dura: i proprietari di seconde case non residenti possono entrare solo per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone. L'ordinanza adottata dal presidente Solinas, valida da domani 18 marzo al 6 aprile, è sulla scia di quelle della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige che da subito avevano emanato un provvedimento restrittivo rispetto al decrreto del Governo. Sino all'ultimo la Regione era pronta per un'ordinanza che si limitava a inasprire i controlli agli arrivi. (ANSA).