Pd:Letta vede Gualtieri,no fughe avanti,si decide ad aprile

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Il leader Pd Enrico Letta ha incontrato poco fa Roberto Gualtieri. Entrambi, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, hanno espresso irritazione per le "inutili fughe in avanti" sulla candidatura a sindaco di Roma visto che le elezioni non sono fissate e al momento, hanno concordato il leader dem e l'ex ministro, Roma ha altre priorità data l'emergenza Covid.

Letta, spiegano fonti Pd, deciderà ad aprile con il Pd locale forme e modalità sulla scelta delle candidature.

Gualtieri avrebbe spiegato di non aver ufficializzato la candidatura e anzi avrebbe ancora bisogno di tempo e di riflessione. (ANSA).