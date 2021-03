Olanda: exit poll, liberali di Rutte in testa con 35 seggi

(ANSA) - BRUXELLES, 17 MAR - Il Vvd, il partito dei liberali di destra del premier olandese Mark Rutte, è in testa nelle elezioni legislative con 35 seggi sui 150 in totale, secondo il primo exit poll a chiusura delle urne.

Il Vvd conquista 2 seggi rispetto alle precedenti elezioni del 2017. Al secondo posto ci sono i liberali di sinistra D66 che, secondo il primo exit poll diffuso dalla tv Nos, si aggiudicano 27 seggi (erano 19 nel 2017), sorpassando il Pvv del populista di destra Geerts Wilders che, con 17 seggi ne perde 3 rispetto alla precedente tornata elettorale. In calo anche i democristiani della Cda con 14 seggi rispetto ai precedenti 19.

Calano anche i verdi di Gl con 8 seggi contro i 14 del 2017.

(ANSA).