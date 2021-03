Morto James Levine, storico direttore d'orchestra Met Opera

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - James Levine, uno dei direttori d'orchestra piu' importanti al mondo che per oltre 40 anni e' stato sul podio della Metropolitan Opera, e' morto a Palm Springs in California a 77 anni. Lo ha confermato il suo meico, Len Horovitz, al Nee York Times.

Levine era stato licenziato nel 2018 dal teatro dopo un'inchiesta che aveva svelato decenni di molestie sessuali su uomini piu' giovani. (ANSA).