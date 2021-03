Israele: a Tel Aviv statua di protesta contro Netanyahu

(ANSA) - TEL AVIV, 17 MAR - Netanyahu nudo e accovacciato a riparo di un basso muretto ad angolo retto: questa la statua di protesta, di autore ignoto, comparsa questa mattina a piazza Habima nel cuore di Tel Aviv. Un gesto che sta suscitando - a pochi giorni dal voto politico del 23 marzo - molti commenti, pro e contro, sulla rete. Secondo alcuni media, la statua è stata rimossa in seguito da personale del Comune, mentre la polizia ha interrogato i passanti per avere informazioni.

Vicino la statua c'era una tavola imbandita di merendine.

Non è la prima volta - in questi ultimi 2 anni che hanno registrato 4 tornate elettorali - che statue di protesta sono comparse sia a Tel Aviv sia a Gerusalemme. Lo scorso dicembre ad esempio l'artista Itay Zalait ne piazzò una a Piazza Parigi di fronte la Residenza di Netanyahu a Gerusalemme nel corso delle proteste settimanali contro la politica del premier. (ANSA).