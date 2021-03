Covid: risalgono casi, 431 morti. In rianimazione 324 in 24h

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Risalgono nettamente i positivi al coronavirus in Italia in 24 ore a fronte di un numero di tamponi di poco inferiore a quello del giorno precedente. Le vittime sono ancora più di 400, sebbene in calo rispetto alla soglia massima da gennaio scorso toccata ieri. Impressionante il dato dei pazienti che risultano ricoverati in terapia intensiva in un giorno: sono 324, il numero più alto da quando il dato viene comunicato, a inizio dicembre scorso.

Sono 23.059 i positivi, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale dei casi da inizio epidemia a 3.281.810. Ieri i casi individuati erano stati 20.396. Sono invece 431 le vittime (ieri erano state 502), per un totale dall'inizio dell'emergenza di 103.432 morti.

Sono 369.084 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore; ieri i test erano stati 369.379.

Il tasso di positività sale al 6,2%, in aumento di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,5%.

Sono 3.317 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid , 61 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 324 (ieri erano 319. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.517 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 419 pazienti.

Ad oggi ci sono in Italia 539.008 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 2.893. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.639.370 i guariti e dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.716. In isolamento domiciliare ci sono invece 509.174 persone, 2.413 più di ieri. (ANSA).