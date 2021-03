Covid: Francia, verso nuova stretta per regione Parigi

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - Il governo francese "adotterà nei territori più colpiti" dall'epidemia di Covid - l'Ile-de-France e le Hauts-de-France - "misure supplementari" che saranno annunciate domani alle 18 per una '"applicazione a partire dal fine settimana": lo ha annunciato il portavoce del governo, Gabriel Attal, al termine del Consiglio dei ministri.

Da ora e fino a domani saranno condotte "concertazioni" nelle regioni interessate per "raccogliere il parere delle autorità locali sulle misure in programma". (ANSA).