Verso ok a Dl Sostegni venerdì, ipotesi conferenza di Draghi

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Ultime verifiche nel governo per il decreto sostegni da 32 miliardi. Secondo fonti dell'esecutivo è ormai probabile che, venerdì, sia convocato il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via al provvedimento. Nella stessa giornata, secondo le stesse fonti, il premier Mario Draghi potrebbe tenere una conferenza stampa per illustrare il decreto ma anche per soffermarsi su alcuni punti critici e prioritaria della campagna di vaccinazione. La conferenza, infatti, andrebbe a cadere 24 ore dopo il verdetto dell'Ema su Astrazeneca.

C'è attesa, nel frattempo, per il vertice di maggioranza sul dl sostegni. La convocazione della riunione ancora non c'è. In mattinata, invece, c'è stato un incontro tra Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco che, già nei giorni scorsi, è stato più volte a Palazzo Chigi per fare il punto sul decreto. (ANSA).