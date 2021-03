Schinas all'ANSA, confermate 300mln dosi secondo trimestre

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - La distribuzione di trecento milioni di dosi di vaccino per l'Ue per il secondo trimestre è un numero che resta in piedi. "Quanto avviene con AstraZeneca non mette in questione la distribuzione delle dosi, ma il loro utilizzo. Noi mettiamo questo numero di dosi a disposizione degli Stati membri ma non gestiamo i loro piani vaccinali". Così il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas in un'intervista all'ANSA.

"E' ragionevole dire che restiamo sull'obiettivo perché Pfizer produce molto di più, e perché Johnson & Johnson ha un nuovo accordo con un sito in Germania, per il 'fill and finish'".

Quanto ai dubbi sul vaccino di AstraZeneca, Schinas ha detto che "nel sistema europeo è la scienza a guidare l'autorizzazione dei vaccini. Non la politica. Questa ondata di dubbi" su AstraZeneca "mette l'Ema al centro, ma per la Commissione c'è solo una strada, quella dell'Ema. Basiamo la nostra politica sulla scienza. Questo è il modo europeo".

L'agenzia è stata creata "affinché gli Stati ne seguano il parere, non viceversa. L'Ema per ora mantiene il parere originale. L'Agenzia ne sta parlando anche con gli esperti della controparte britannica. Giovedì sarà il momento della verità", ha concluso il vicepresidente della Commissione Ue. (ANSA).