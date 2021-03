Moro: Letta, onorare istituzioni in nome vittime

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Penso a Oreste Leonardi e Domenico Ricci nella Fiat130 con AldoMoro. A Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino nell'Alfetta dietro. 43 anni fa partirono per morire, martiri in ViaFani. A difesa della Repubblica. Onorare le istituzioni nel loro nome oggi e sempre".

Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta che nel pomeriggio si recherà a via Fani.