Covid: verso via libera a istituzione Giornata vittime

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - È attesa per domani, o al più tardi per giovedì mattina, l'approvazione in commissione Affari costituzionali del Senato, in sede deliberante, del ddl che istituisce il 18 marzo come giornata in memoria delle vittime del Covid.

Lo si apprende da fonti parlamentari. (ANSA).