Coppa America: poco vento, partenza posticipata

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - E' stato posticipato di 15 minuti il via della gara 9, nella sesta giornata di regate nella finale di America's Cup tra Luna Rossa e Te Rehutai, in corso mare di Auckland (Nuova Zelanda). C'è poco vento, intorno ai 6 nodi e bisogna aspettare che salga almeno a 6,5 nodi, per 5 minuti consecutivi.

Anche oggi salvo capricci meteo, sono in programma due regate, gara 9 e gara 10. Si va al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette. (ANSA).