Scala: Chailly confermato direttore musicale fino al 2025

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Riccardo Chailly resterà direttore musicale della Scala fino al 2025. Il sovrintendente della Scala Dominique Meyer lo ha annunciato ai membri del cda.

Il suo contratto era in scadenza a inizio 2022. Si tratta quindi di una conferma per tre anni con la possibilità di una ulteriore proroga di altri due per il maestro milanese che ha assunto la guida della Scala nel 2015, prima come direttore principale e poi dal 2017 come direttore musicale. (ANSA).