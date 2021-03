Incendio portone ISS: presto informativa Cc in Procura

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Verrà inviata nelle prossime ore un'informativa dei carabinieri in Procura sul rogo appiccato ieri al portone d'ingresso dell'Istituto superiore di Sanità a Roma.

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'istituto e delle strade limitrofe. Al lavoro i carabinieri della compagnia Piazza Dante, del Nucleo investigativo di Roma e del RaCIS. Gli investigatori stanno monitorando in queste ore i social e il web per eventuali rivendicazioni. Al momento non si esclude nessuna ipotesi: dal gesto di un folle all'atto dimostrativo contro le nuove restrizioni per il Covid. (ANSA).