Grammy: I Can't Breathe è il miglior brano dell'anno

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - 'I Can't Breathe' di H.E.R. è miglior brano dell'anno. Il Grammy per la categoria 'Song Of The Year' viene assegnato a chi ha scritto il brano premiato. In questo caso la stessa H.E.R., il cui vero nome è Gabriella Wilson. Ad annunciare il vincitore Trevor Noah, il comico inglese presentatore anche della 63/a edizione dei Grammy.

