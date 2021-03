Grammy: Harry Styles vince Best Pop Solo Performance

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - Harry Styles vince il Grammy come 'Best Pop Solo Performance' con Watermelon Sugar. Per l'artista inglese, ex One Direction, si tratta della prima partecipazione ai Grammy nonché prima vittoria. Styles ha anche aperto, con lo stesso brano, la 63/a cerimonia dei premi considerati gli Oscar della musica. (ANSA).