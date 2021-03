Eurogruppo, stimolo necessario fino a fine emergenza

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAR - "Finché la crisi sanitaria non sarà finita e la ripresa non sarà salda, continueremo a proteggere le nostre economie attraverso un livello necessario di sostegno fiscale": lo scrivono i ministri dell'Eurogruppo in una dichiarazione approvata durante la riunione, sottolineando che "il ritiro prematuro del sostegno deve essere evitato".

Quando la situazione migliorerà, "le misure dovranno diventare "più mirate", le imprese vulnerabili ma capaci di generare profitti dovrebbero essere "aiutate ad adattare il modello di business". L'Eurogruppo poi "prende nota" della proposta della Commissione di mantenere il Patto sospeso fino al 2023. (ANSA).