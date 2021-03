Coppa America: partita gara 8, bene al via Luna Rossa

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Luna Rossa è stata protagonista di una buona partenza anche in gara 8 della serie di finale della 36/a America's Cup di vela, nel mare di Auckland. Il team italiano ha un discreto vantaggio che adesso dovrà difendere dall'attacco del 'defender' che si è aggiudicato gara 7 e si trova in vantaggio per 4-3 sui vincitori della Prada Cup. Le barche sono comunque molto vicine e si giocano il tutto per tutto in questa regata. (ANSA).